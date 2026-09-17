پخش زنده
امروز: -
مجری طرحهای نوآورانه ساتبا از تدوین بستههای عملیاتی برای رفع گلوگاههای کلیدی در فرآیند نصب و راهاندازی نیروگاههای خورشیدی خانگی خبر داد و گفت: این بستهها با هدف تسریع فرآیند اجرا، ساماندهی و توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی تدوین شده است.
هلیا سادات حسینی، مجری طرحهای نوآورانه ساتبا، در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به آسیبشناسی عملکرد پلتفرمهای فعال در حوزه نیروگاههای خورشیدی خانگی اظهار کرد: این آسیبشناسی با محوریت معاونت برنامهریزی و با تمرکز بر طرح های نوآورانه انجام شده و هدف آن، شناسایی و رفع گلوگاههای کلیدی در فرآیند نصب نیروگاههای خورشیدی خانگی است.
وی افزود: در این بررسی، چالشها و آسیبهای موجود شناسایی و بر اساس میزان اهمیت و فوریت، در چهار سطح اولویتبندی شد تا اقدامات لازم از مرحله فوری تا بلندمدت، با تمرکز بر یکپارچگی و ساماندهی فرآیندها در دستور کار قرار گیرد.
حسینی گفت: بخشی از گلوگاههای شناساییشده به مسائل فراگیر، ضعفهای مالی و تأمین مکان مربوط میشود و بر اساس اولویتبندی انجامشده، اولویت نخست به گلوگاههایی اختصاص یافته که نیازمند رسیدگی فوری هستند؛ اولویت دوم شامل گلوگاههای مهم و پشتیبان اولویت نخست و اولویت سوم نیز مربوط به اقدامات اصلاحی و تکمیلی است.
مجری طرحهای نوآورانه ساتبا ادامه داد: بر اساس جمعبندی کارشناسی، اجرای اقدامات اولویتهای نخست و دوم باید به صورت موازی دنبال شود و اقدامات اصلاحی و تکمیلی نیز همزمان با اجرای اولویت نخست در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به بررسی گلوگاههای حقوقی در جلسات کارشناسی اظهار کرد: رفع گلوگاههای حقوقی به دلیل تأثیر مستقیم و فوری بر زمان اجرای طرحها، در اولویت نخست قرار گرفت و موضوعات مرتبط در جلسات کارشناسی با حضور و مشارکت سکوها مورد بررسی قرار گرفت.
حسینی افزود: در اولویت دوم، نیاز به ایجاد و تقویت زیرساختهای فناورانه و دیجیتال مورد توجه قرار گرفت و تصمیمات لازم در این زمینه در جلسات کارشناسی اتخاذ و در دستور کار قرار گرفته است.
وی شفافیت را از دیگر محورهای مهم این برنامه عنوان کرد و گفت: شفافیت برای ایجاد رقابتپذیری، افزایش پاسخگویی و ساماندهی فرآیند فعالیت پلتفرمها اهمیت بالایی دارد و به عنوان یکی از محورهای اصلاحی مورد توجه قرار گرفته است.
مجری طرحهای نوآورانه ساتبا در پایان گفت: در نهایت، شش شاخص کلیدی برای ارزیابی و سنجش میزان پیشرفت و اثربخشی اقدامات تدوین شده است که این شاخصها مبنای رصد روند اجرای بستههای عملیاتی و ارزیابی میزان موفقیت اقدامات برای رفع گلوگاهها و تسریع نصب و راهاندازی نیروگاههای خورشیدی خانگی خواهد بود.