به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران در نخستین بازدید، از طرح ساخت پل لاریم در محور ساری ـ لاریم ـ کوهی‌خیل جویبار در جاده کناره بازدید و روند اجرای این طرح را بررسی کرد.

این پل که ۱۱ سال به عنوان یکی از طرح‌های نیمه‌تمام شهرستان جویبار باقی مانده بود، با پیگیری‌های انجام‌شده و دستور استاندار مازندران، قرار است تا یک ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

پل لاریم ۳۶ متر طول و ۱۱ متر عرض دارد و تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. برای تکمیل این طرح نیز تاکنون ۷۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

استاندار مازندران همچنین از طرح جاده دسترسی جویبار به دریا بازدید کرد؛ طرحی که از سال ۱۳۷۵ آغاز شده و سال‌ها به صورت نیمه‌تمام باقی مانده است.

با تکمیل این مسیر، دسترسی مستقیم و آسان‌تر از جویبار به ساحل فراهم شده و زمینه توسعه گردشگری منطقه نیز تقویت خواهد شد.

در حال حاضر پنج و نیم کیلومتر از عملیات زیرسازی و آسفالت این طرح باقی مانده است که استاندار مازندران دستور آزادسازی حریم مسیر را برای تسریع در ادامه عملیات اجرایی صادر کرد.