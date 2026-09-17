به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: با توجه به بررسی نقشه‌های هواشناسی احتمال وزش باد متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندباد‌های لحظه‌ای و گردوغبار در مناطق غربی، جنوب غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری با اشاره به احتمال خسارت به سازه‌های موقت از جمله بنرها، داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی، شکستن درختان کهنسال، تاخیر در پرواز و خسارت به محصولات و ماشین آلات کشاورزی و افزایش غلظت آلاینده‌های گرد و خاک ادامه داد: توصیه می‌شود به نکاتی از جمله جلوگیری از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده، ساختمان‌های نیمه کاره و انتقال محصولات کشاورزی به انبار‌های استاندارد و احتیاط در رانندگی و اجتناب از تردد غیر ضرور توجه شود.