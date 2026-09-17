عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با استقبال رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی وارد ارومیه شد.

آغاز سفر معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور به آذربایجان‌غربی

آغاز سفر معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور به آذربایجان‌غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با استقبال رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی وارد ارومیه شد.

این سفر با هدف بررسی مسائل و ظرفیت‌های توسعه روستایی و مناطق محروم و پیگیری روند اجرای برنامه‌های مرتبط با توسعه و آبادانی مناطق مختلف استان انجام می‌شود.

حضور معاون رئیس‌جمهور در آذربایجان‌غربی، فرصتی برای طرح مسائل، بررسی ظرفیت‌ها و تقویت روند خدمت‌رسانی و توسعه در روستا‌ها و مناطق محروم استان است.