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عبدالکریم حسینزاده معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با استقبال رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی وارد ارومیه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عبدالکریم حسینزاده معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با استقبال رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی وارد ارومیه شد.
این سفر با هدف بررسی مسائل و ظرفیتهای توسعه روستایی و مناطق محروم و پیگیری روند اجرای برنامههای مرتبط با توسعه و آبادانی مناطق مختلف استان انجام میشود.
حضور معاون رئیسجمهور در آذربایجانغربی، فرصتی برای طرح مسائل، بررسی ظرفیتها و تقویت روند خدمترسانی و توسعه در روستاها و مناطق محروم استان است.