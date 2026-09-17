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تغذیه زائران حج تمتع ۱۴۰۶ یکی از بخشهای مهم عملیات اجرایی حج است که انتخاب آشپزها و عوامل آشپزخانههای آن با بررسی و ارزیابی دقیق کارشناسان سازمان حج و زیارت در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرآیند طبخ و توزیع غذای زائران حج تمتع، فرآیندی گسترده و دقیق است که از انتخاب مدیران آشپزخانهها تا گزینش و ساماندهی عوامل اجرایی را دربرمیگیرد و با هدف بهرهگیری از نیروهای باتجربه، توانمند و دارای ایده و نوآوری انجام میشود.
در همین راستا، مدیران آشپزخانههای حج تمتع ۱۴۰۶ پس از بررسیهای مختلف و از میان افراد دارای تجربه، توانمندی و ایدههای مناسب انتخاب شدهاند و اکنون روند انتخاب آشپزها و دیگر عوامل اجرایی آشپزخانهها در حال انجام است.
این فرآیند با دقت و نظارت سازمان حج و زیارت دنبال میشود و توانایی و صلاحیت عوامل معرفیشده نیز در مراحل مختلف مورد ارزیابی قرار میگیرد تا کادر اجرایی آشپزخانهها برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در حج تمتع ۱۴۰۶ ساماندهی شود.
افراد پس از احراز سلامت جسمانی و انجام مصاحبههای تخصصی، در صورت تأیید، برای طی مراحل بعدی معرفی میشوند.
بر اساس این فرآیند، اطلاعات عوامل منتخب برای دریافت «رقم طلب» و انجام مراحل صدور روادید ارسال خواهد شد.