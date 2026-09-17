به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد، سرهنگ یونس ارجمند گفت: در پی وقوع چند فقره تیراندازی طی ۴۸ ساعت گذشته در نقده و ایجاد نارضایتی و نگرانی میان شهروندان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار فرماندهی انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های قضایی، مأموران پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل اختفای افراد مرتبط با این حوادث را شناسایی و پنج نفر از افراد را دستگیر و ضمن کشف یک قبضه کلت کمری پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

فرماندهی انتظامی نقده با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی، تصریح کرد: پلیس اجازه نخواهد داد، متخلفان با اقدامات مجرمانه، آرامش و امنیت شهروندان را خدشه‌دار کنند.