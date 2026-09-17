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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر از توزیع ۱۳ هزار و ۵۰۰ بسته تحصیلی بین دانشآموزان تحت حمایت این نهاد همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرید محبی گفت: با آغاز سال تحصیلی، کمیته امداد تلاش کرده است با استفاده از ظرفیت خیران، حامیان طرح اکرام، مراکز نیکوکاری، مسئولیتهای اجتماعی صنایع و کمکهای دولت، امکانات مورد نیاز تحصیلی دانشآموزان تحت حمایت را تأمین کند.
وی افزود: در حال حاضر ۱۳ هزار و ۲۰۰ دانشآموز تحت حمایت کمیته امداد استان بوشهر هستند و در قالب رزمایش توزیع بستههای تحصیلی، ۱۳ هزار و ۵۰۰ بسته برای دانشآموزان در حال تحصیل و دانشآموزانی که به خانواده کمیته امداد اضافه خواهند شد، آماده شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان ادامه داد: تلاش شده است این بستهها پیش از آغاز سال تحصیلی در اختیار دانشآموزان قرار گیرد تا بخشی از نیازهای تحصیلی آنان تأمین شود.
محبی با اشاره به نقش خیران و ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی صنایع در این زمینه گفت: با فعال کردن حوزه مسئولیتهای اجتماعی، بهویژه در بخش انرژی و نفت جنوب استان، و همچنین مشارکت حامیان طرح اکرام، ظرفیتهای مختلف برای تأمین نیازهای دانشآموزان پای کار آمده است.
وی از تأمین سه هزار و ۵۰۰ بسته تحصیلی با پیگیری نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این بستهها با همکاری و تعامل با دستگاههای مختلف تأمین شده و در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر همچنین از اجرای پویش ملی «عاطفه ها» خبر داد و افزود: این پویش از شهریورماه با مشارکت کمیته امداد، مراکز نیکوکاری، بسیج، خیران و حامیان آغاز شده و تا پانزدهم مهر ادامه دارد.
محبی بیان کرد: جشن ملی این پویش نیز در هفته نخست مهرماه برگزار خواهد شد و تلاش میشود با استمرار مشارکت خیران، نیازهای دانشآموزان تحت حمایت در طول سال تحصیلی نیز تأمین شود.