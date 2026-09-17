جدال مدعیان در نیمهنهایی رقابتهای تنیس ۱۰۰۰ امتیازی
رقابتهای تنیس ۱۰۰۰ امتیازی با جدال مدعیان برای کسب عنوان قهرمانی در استان گلستان پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مرحله نیمهنهایی رقابتهای تنیس ۱۰۰۰ امتیازی امروز از ساعت ۱۶ در مجموعه ورزشی فدال گرگان در استان گلستان برگزار میشود.
در این مرحله، سینا مقیمی با امیر ارسلان قمی دیدار می کند و ایلیا جعفر رو در روی محمد خوش خلق قرار میگیرد.
در بخش دو نفره این رقابتها نیز محمد خوش خلق و امیر ارسلان قمی به مصاف سینا مقیمی و پارسا حسینی خواهند رفت و پارسا اشجاری و سام پازوکی نیز مقابل مانی ملاعسگری و معین معظم قرار می گیرند.
سعید صالحی مدیریت مسابقات را بر عهده گرفته است و احسان قربانی نیز به عنوان سرداور در این رویداد حضور دارد.
این مسابقات با حضور ۱۵۵ تنیسور از ۱۸ شهریور آغاز شده است و با جدال مدعیان در دو بخش انفرادی و دونفره پیگیری میشود.