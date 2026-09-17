مشاور مقام معظم رهبری با اشاره به پیوند دیرینه رهبران انقلاب اسلامی با مردم تبریز گفت:حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای همان مهر و محبتی را نسبت به مردم عزیز تبریز دارند که پدر بزرگوار شهیدشان نسبت به این مردم داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،غلامعلی حداد عادل چهارشنبه شب در جمع مردم تبریز در میدان ساعت با اشاره به پیوند دیرینه مردم آذربایجان با امام خمینی (ره) و قائد شهید امت اسلامی اظهار کرد:حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای همان مهر و محبتی را نسبت به مردم عزیز تبریز دارند که پدر بزرگوار شهیدشان نسبت به مردم این خطه داشتند.

وی افزود: یادتان هست وقتی در سالگرد ۲۹ بهمن به تهران می‌آمدید و به محضر امام شهید می‌رسیدید، ایشان چه مقدار مهر و محبت به مردم تبریز داشتند؛ فرزند برومند ایشان نیز همین مهر و محبت را دارند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تمجید از نقش تاریخی مردم تبریز ادامه داد: مردم بزرگوار تبریز، مردمی هستید که تاریخ‌ساز بوده‌اید و در هر انقلاب بزرگی سهیم بوده‌اید؛ اجتماعات امروز شما نیز اجتماعاتی تاریخ‌ساز است.

وی خاطرنشان کرد:حضور شما مردم، از نخستین ساعتی که خبر شهادت امام شهید را شنیدید تا امشب که ۲۰۰ شب از آن شب گذشته است، نقشه های دشمنان را باطل کرده و پشت رزمندگان اسلام را در جبهه‌ها گرم و قوی کرده است.

حداد عادل خطاب به مردم تبریز گفت: در میدان بمانید و حول محور ولایت و رهنمود‌های مقام معظم رهبری این اجتماعات را ادامه دهید.