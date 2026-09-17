به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشن‌قلب گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع دسته‌جمعی چند نفر با سلاح سرد در محور‌های مواصلاتی لشت‌نشا، مأموران کلانتری سریعاً در محل حاضر شدند.

وی افزود: مأموران با حضور به‌موقع، ۵ نفر از عاملان درگیری را دستگیر و تعدادی سلاح سرد از آنان کشف کردند.

فرمانده انتظامی رشت با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و آرامش عمومی، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با دستور قضائی راهی زندان شدند.