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سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام مقطع کاردانی به کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و کاردانی به کارشناسی دانشگاه ملی مهارت خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد:مهلت ثبتنام و انتخاب رشته متقاضیان پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ که پذیرش آنها صرفاً براساس سوابق تحصیلی است، تا پایان روز شنبه ۲۸ شهریور تمدید شد.
متقاضیان جدید میتوانند با مراجعه به درگاه سازمان سنجش، پس از مطالعه دفترچه و اصلاحات اعلامشده، ثبتنام و انتخاب رشته کنند.
ثبتنامکنندگان قبلی نیز تا ۲۸ شهریور فرصت دارند اطلاعات ثبتنامی خود را مشاهده یا ویرایش کنند.
تمدید مهلت ثبتنام کاردانی دانشگاه ملی مهارت
همچنین سازمان سنجش در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: مهلت ثبتنام و انتخاب رشته متقاضیان پذیرش کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ تا پایان روز شنبه ۲۸ شهریور تمدید شد.
این تمدید شامل رشتهمحلهایی است که پذیرش آنها صرفاً براساس سوابق تحصیلی و معدل کل دیپلم انجام میشود.
متقاضیان جدید میتوانند برای ثبتنام و انتخاب رشته به درگاه سازمان سنجش مراجعه کنند؛ ثبتنامکنندگان قبلی نیز تا ۲۸ شهریور امکان مشاهده یا ویرایش اطلاعات خود را دارند.