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توزیع ۶۵ هزار بسته تحصیلی میان دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد در خراسان رضوی امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسانرضوی، معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی امروز در آیین توزیع ۶۵ هزار بسته تحصیلی با اشاره به تابآوری مردم ایران در شرایط بحرانی گفت: شاید ما مدیران توسعه خوبی نباشیم، اما در بحران مدیران خوبی بودهایم.
نبیپور افزود: تابآوری مردم ایران، دشمن را شگفتزده کرد؛ چراکه دشمن تصور میکرد با نخستین حمله، مردم با آنها همراه خواهند شد، اما مردم به خیابان آمدند تا از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حمایت و پشتیبانی کنند.
وی ادامه داد: اقدامی که امروز برای توزیع بستههای تحصیلی انجام شده نیز در چارچوب همین تابآوری و همدلی مردم قرار دارد و نوعدوستی ایرانیها در زمان بحران، مثالزدنی است.
معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: روحیه نوعدوستی و عزتنفس بالای مردم ایران در چنین شرایطی، پایههای کشور را مستحکمتر میکند و البته ارزش این اقدامات به مردمی بودن آنهاست.
نبیپور با اشاره به جایگاه خراسان رضوی و شهر مشهد در اقدامات خیرخواهانه گفت: نوعدوستی در همه جای ایران وجود دارد، اما در مشهد و خراسان رضوی رنگ و بوی متفاوتی دارد؛ چراکه وجود ولینعمت ما، امام رضا(ع)، در مشهد، خود آغازگر بسیاری از اعمال خیر در این استان است.