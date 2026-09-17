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استاندار البرز با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی در سطح محلات گفت: رویکرد جدید مدیریت محلهمحور در استان از ۶۷ محله هدف به پوشش تمامی ۳۲۷ محله البرز توسعه یافته و اجرای این طرح با هدف ارتقای آرامش اجتماعی، تقویت خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مجتبی عبداللهی در یکصد و چهل و نهمین جلسه قرارگاه اجتماعی استان البرز که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: همه دستگاهها اعم از دستگاههای خدماترسان، فرهنگی و اجتماعی باید در زمینه کار اجتماعی نقشآفرینی کنند، راه نجات جامعه، بازگشت به اخلاقمداری، احترام متقابل، تقویت همزیستی، تحکیم بنیان خانواده و توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی است و این موضوع باید به یک رویکرد مستمر در سطح جامعه تبدیل شود.
استاندار البرز ادامه داد: در گذشته ۶۷ محله کمبرخوردار و مورد هدف در قالب طرحهای اجتماعی مورد توجه قرار داشت، اما در رویکرد جدید، کل استان به ۳۲۷ محله تقسیم شده است و باید در تمامی این محلات، به صورت مستمر و شبانهروزی اقدامات اجتماعی و فرهنگی دنبال شود.
عبداللهی با اشاره به نتایج حاصل از اقدامات اجتماعی انجامشده در سالهای اخیر بیان کرد: بر اساس آمارهای ارائهشده، وضعیت استان در برخی شاخصهای اجتماعی از جمله جرایم، سرقت و نزاعهای خیابانی نسبت به گذشته بهبود یافته و البرز که در سالهای گذشته در برخی از این شاخصها رتبههای نخست کشور را داشت، اکنون در جایگاههای بهتری قرار گرفته است.
استاندار البرز با تأکید بر اینکه هدفگذاری استان باید فراتر از بهبود نسبی شاخصها باشد، تصریح کرد: مأموریت همه دستگاههای اجرایی این است که با تقویت اقدامات اجتماعی و فرهنگی، البرز را به استانی الگو در حوزه آرامش اجتماعی، اخلاقمداری، تحکیم خانواده، نشاط و احترام متقابل در جامعه تبدیل کنند.
عبداللهی خاطرنشان کرد: باید برای کاهش آسیبهای اجتماعی از جمله سرقت، نزاع، ناهنجاریهای اجتماعی و سایر آسیبها برنامهریزی دقیق داشته باشیم و با استفاده از ظرفیت قرارگاه اجتماعی و مدیریت محلهمحور، اقدامات پیشگیرانه و مؤثر را در سطح محلات دنبال کنیم.
وی افزود: امروز دیگر نمیتوان فعالیت اجتماعی را محدود به چند محله خاص کرد، بلکه تمامی ۳۲۷ محله استان باید در کانون توجه دستگاههای اجرایی قرار داشته باشند و مسائل هر محله با شناخت دقیق از ظرفیتها، نیازها و آسیبهای آن، به صورت محلهمحور پیگیری شود.
استاندار البرز در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازگشایی مدارس و دانشگاهها اشاره کرد و گفت: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید، موضوع دانشآموزان، خانوادهها و مسائل اجتماعی مرتبط با بازگشایی مدارس و دانشگاهها نیز از محورهای مهم اقدامات دستگاههای اجرایی است و باید با هماهنگی و برنامهریزی مناسب، زمینه آغاز سال تحصیلی همراه با آرامش فراهم شود.
عبداللهی تأکید کرد: با جدیت و همراهی تیم اجتماعی استان، تلاش میکنیم شرایطی همراه با آرامش، نشاط، اخلاقمداری و امنیت اجتماعی برای مردم البرز فراهم شود و روند کاهش آسیبهای اجتماعی با قوت ادامه پیدا کند.