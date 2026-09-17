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رئیس اداره آموزش و مشارکتهای مردمی ادارهکل حفاظت محیط زیست گیلان از برگزاری کارگاه تخصصی «آشنایی با ضوابط گردشگری پایدار در مناطق حفاظتشده» در مرکز آموزشی پناهگاه حیات وحش سلکه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، الهه کلانتری گفت: در راستای ارتقای دانش تخصصی در زمینه الزامات گردشگری پایدار در مناطق حفاظتشده، حفاظت از تنوع زیستی، صیانت از زیستبومها و تقویت مشارکت آگاهانه در حفاظت از طبیعت، کارگاه تخصصی «آشنایی با ضوابط گردشگری پایدار در مناطق حفاظتشده» با همکاری دانشگاه گیلان و با حضور فعالان حوزههای محیط زیست و گردشگری در مرکز آموزشی پناهگاه حیات وحش سلکه برگزار شد.
وی افزود: نبود درک صحیح و کافی از مفهوم گردشگری پایدار در میان گردشگران و جوامع میزبان میتواند به برهم خوردن تعادل اکوسیستمها، تهدید تنوع زیستی و افزایش انواع آلودگیهای زیستمحیطی منجر شود؛ ازاینرو، برگزاری این کارگاه با هدف آشنایی جامعه مخاطب با ضوابط و دستورالعملهای گردشگری و تبیین اصول و الزامات آن با رویکرد پایداری انجام شد.
رئیس اداره آموزش و مشارکتهای مردمی ادارهکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت:یکی از بخشهای مهم و کاربردی این برنامه، بازدید میدانی شرکتکنندگان از پناهگاه حیات وحش سلکه بود که با هدف آشنایی نزدیکتر با ظرفیتهای طبیعی، زیستمحیطی و آموزشی منطقه انجام شد.
کلانتری خاطرنشان کرد: ادارهکل حفاظت محیط زیست استان گیلان در چارچوب برنامههای آموزشی و مشارکتهای مردمی، توسعه و تداوم برنامههای تخصصی، کاربردی و میدانی را با هدف ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست و بهرهگیری مسئولانه از ظرفیتهای طبیعی استان دنبال خواهد کرد.