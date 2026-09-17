به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، الهه کلانتری گفت: در راستای ارتقای دانش تخصصی در زمینه الزامات گردشگری پایدار در مناطق حفاظت‌شده، حفاظت از تنوع زیستی، صیانت از زیست‌بوم‌ها و تقویت مشارکت آگاهانه در حفاظت از طبیعت، کارگاه تخصصی «آشنایی با ضوابط گردشگری پایدار در مناطق حفاظت‌شده» با همکاری دانشگاه گیلان و با حضور فعالان حوزه‌های محیط زیست و گردشگری در مرکز آموزشی پناهگاه حیات وحش سلکه برگزار شد.

وی افزود: نبود درک صحیح و کافی از مفهوم گردشگری پایدار در میان گردشگران و جوامع میزبان می‌تواند به برهم خوردن تعادل اکوسیستم‌ها، تهدید تنوع زیستی و افزایش انواع آلودگی‌های زیست‌محیطی منجر شود؛ ازاین‌رو، برگزاری این کارگاه با هدف آشنایی جامعه مخاطب با ضوابط و دستورالعمل‌های گردشگری و تبیین اصول و الزامات آن با رویکرد پایداری انجام شد.

رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت:یکی از بخش‌های مهم و کاربردی این برنامه، بازدید میدانی شرکت‌کنندگان از پناهگاه حیات وحش سلکه بود که با هدف آشنایی نزدیک‌تر با ظرفیت‌های طبیعی، زیست‌محیطی و آموزشی منطقه انجام شد.

کلانتری خاطرنشان کرد: اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در چارچوب برنامه‌های آموزشی و مشارکت‌های مردمی، توسعه و تداوم برنامه‌های تخصصی، کاربردی و میدانی را با هدف ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست و بهره‌گیری مسئولانه از ظرفیت‌های طبیعی استان دنبال خواهد کرد.