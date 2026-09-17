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در آستانه سال تحصیلی جدید۱۵۰ بسته کمکآموزشی به ارزش۳۸۰ میلیون تومان به دانش آموزان نیازمند بخش بکتاش اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مهاباد، شهردار شهر بکتاش گفت: این بستهها با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار و تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی آنان در آستانه سال تحصیلی جدید، به همت مرکز نیکوکاری امام رضا (ع) و با مشارکت خیران و مردم نوع دوست این بخش تهیه شد ه است.
کاظم تقی نژاد افزود: بستههای آموزشی قرار است در اختیار دانشآموزان نیازمند قرار گیرد تا آنان سال تحصیلی جدید را با بدون دغدغه و انگیزه بیشتری آغاز کنند.