در آستانه سال تحصیلی جدید۱۵۰ بسته کمک‌آموزشی به ارزش۳۸۰ میلیون تومان به دانش آموزان نیازمند بخش بکتاش اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مهاباد، شهردار شهر بکتاش گفت: این بسته‌ها با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و تأمین بخشی از نیاز‌های تحصیلی آنان در آستانه سال تحصیلی جدید، به همت مرکز نیکوکاری امام رضا (ع) و با مشارکت خیران و مردم نوع دوست این بخش تهیه شد ه است.

کاظم تقی نژاد افزود: بسته‌های آموزشی قرار است در اختیار دانش‌آموزان نیازمند قرار گیرد تا آنان سال تحصیلی جدید را با بدون دغدغه و انگیزه بیشتری آغاز کنند.