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نشست تخصصی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان باغملک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش در این نشست با اشاره به سیاستهای محوری این ادارهکل در جهت پایش مستمر وضعیت صنایع استان و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی خصوصا در شهرستانهای جدیدالتاسیس اظهار داشت: حمایت همهجانبه از سرمایهگذاران، رفع موانع اداری و بانکی، و تسریع در تخصیص تسهیلات به واحدهای فعال و نیمهفعال، اولویت اصلی ما در مسیر جهش تولید و صیانت از اشتغال پایدار است.
وی با تأکید بر ظرفیت صنعتی و معدنی این شهرستانها افزود: صنعتگران در خط مقدم اقتصاد قرار دارند و اجازه نخواهیم داد بروکراسی اداری مانع از چرخش چرخ تولید شود. در همین راستا، پرونده مشکلات واحدهای تولیدی این شهرستانها بهصورت موردی بررسی شده و علاوه بر پیگیری سایر مصوبات، استفاده حداکثری از ظرفیت تسهیلات بانکی مصوبات سفر رئیسجمهور جهت تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی، با قید فوریت در دستور کار قرار گرفت. ما مصمم هستیم با پیگیریهای میدانی، فاصله زمانی بین تصویب و اجرای این مصوبات را به حداقل برسانیم.
نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن قدردانی از اهتمام ویژه مدیرکل صمت خوزستان گفت: شهرستانهای ایذه، باغملک، دزپارت وصیدون دارای ظرفیتهای نخبگانی و نیروی انسانی مستعدی است که متأسفانه به دلیل نبود زیرساختهای کافی و حمایتهای بانکی، بخشی از این توانمندیها به فعلیت نرسیده است. امروز دغدغه اصلی ما در مجلس، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد امید در جامعه است که این مهم تنها با حمایت واقعی از صنعتگران و تولیدکنندگان بومی محقق میشود.
فرشاد ابراهیمپور در ادامه تأکید کرد: انتظار ما از دستگاههای اجرایی این است که با نگاهی تسهیلگرانه، قوانین را به نفع تولید تفسیر کنند. من به عنوان نماینده مردم، در کنار پیگیریهای کلان در سطح وزارتخانه، در سطح استان نیز همراه و پشتیبان واحدهای تولیدی هستم تا با همکاری مهندس روانبخش و تیم تخصصی صمت، موانع دستوپاگیر بانکی و زیستمحیطی که گریبانگیر صنعتگران باغملک شده است، هرچه سریعتر رفع شود. ما به دنبال خروجیهای ملموس و احیای واحدهای راکد هستیم تا رونق به سفرههای مردم این منطقه بازگردد.
در پایان این نشست، مدیران واحدهای صنعتی این شهرستانها به بیان مهمترین چالشهای خود از جمله کمبود نقدینگی، تسهیلات وموانع زیرساختی پرداختند و تصمیمات لازم با دستور مدیرکل صمت خوزستان جهت گرهگشایی از این واحدها اتخاذ گردید.