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سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاکدشت از مهروموم سه واحد آبکاری غیرمجاز در یکی از روستاهای بخش مرکزی این شهرستان به دلیل فعالیت بدون مجوز و ایجاد آلودگیهای شدید زیست محیطی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید حسن طباطبایی با اعلام این خبر گفت: این واحدها پس از شناسایی و بررسیهای کارشناسی، به دلیل فعالیت بدون اخذ مجوزهای قانونی و ایجاد آلودگیهای زیست محیطی، با دستور مقام قضایی مهرو موم شدند.
وی افزود: نتایج بررسیهای کارشناسان این اداره نشان میدهد فعالیت این واحدهای غیرمجاز علاوه بر تهدید محیط زیست منطقه، به دلیل ماهیت فعالیت و شرایط نامناسب، میتواند سلامت و ایمنی ساکنان روستا را نیز به مخاطره اندازد.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاکدشت با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط زیست محیطی تصریح کرد: این اداره در چارچوب قانون با هرگونه فعالیت صنعتی و خدماتی فاقد مجوز که موجب آلودگی محیط زیست یا تهدید سلامت عمومی شود، برخورد قانونی خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام با همکاری دستگاه قضایی و در راستای پیشگیری از آلودگی، صیانت از محیط زیست و حفاظت از سلامت و ایمنی ساکنان مناطق روستایی شهرستان پاکدشت انجام شده است.