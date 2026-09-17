استاندار ایلام در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با تأکید بر کاربردی‌سازی برنامه‌ریزی‌ها گفت: اگر دانشگاه‌ها و نخبگان در کنار مدیران اجرایی قرار بگیرند، بسیاری از مسائل استان با نگاه علم‌محور حل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با تقدیر از تلاش‌های دانشگاهیان، نخبگان، نمایندگان مجلس، مدیران دستگاه‌های اجرایی و اصحاب رسانه، بر ضرورت کاربردی‌سازی برنامه‌ریزی‌های این شورا تأکید کرد.

استاندار ایلام با اشاره به نقش حیاتی شورای برنامه‌ریزی و توسعه در تعیین سرنوشت اقتصادی و عمرانی استان و تأکید بر اعتماد به دانشگاه‌ها و نخبگان استان گفت: اگر دانشگاه‌های استان، به‌ویژه دانشگاه مادر، و اساتید در کنار مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرند، بسیاری از مسائل استان با نگاه علم‌محور و دانش‌بنیان حل خواهد شد؛ در غیر این صورت، بسیاری از اقدامات ما عملاً بی‌نتیجه خواهد ماند. دانشگاه و اساتید می‌توانند کمک‌کار باشند، به شرطی که دستگاه‌های اجرایی نیز همکاری، تعامل و همراهی لازم را داشته باشند.

کرمی با بیان اینکه رشد اقتصادی برای توسعه لازم است، اما کافی نیست، تصریح کرد: ممکن است تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و ارزش کالا و محصولات بالا برود، اما رفاه اجتماعی محقق نشود. توسعه زمانی معنا پیدا می‌کند که مدیریت رفاه اجتماعی را در پی داشته باشد. امروز یکی از مهم‌ترین مباحث توسعه، توجه به مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی است. اگر تنها به دنبال صنعتی‌سازی باشیم و به محیط زیست و مسائل اجتماعی توجه نکنیم، تبعات منفی آن دامن‌گیر خواهد شد.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه استان ایلام یک استان کشاورزی است، گفت: در توسعه استان، حاشیه‌ها نیز مهم هستند و باید در مسیر اصلی توسعه مورد توجه قرار گیرند.

وی سرمایه‌گذاری را مهم‌ترین مقوله برای رفع بیکاری و اشتغال جوانان دانست و خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری باید در بستری فعال، پویا و تسهیل‌گر انجام شود. دستگاه‌ها باید بستر لازم را فراهم کنند تا سرمایه‌گذار در کمال امنیت و بدون دغدغه، سرمایه‌گذاری خود را انجام دهد و این امر منجر به اشتغال و افزایش مشارکت اقتصادی در استان شود.

کرمی با تأکید بر لزوم اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذاران اظهار داشت: باید همه ابعاد صدور مجوز‌ها از جمله آب، راه و مسیر پروژه دیده شود تا سرمایه‌گذار پس از اهلیت‌سنجی، کار خود را با اطمینان آغاز کند. سرمایه‌گذاری که بدون اهلیت وارد میدان شود، باعث سلب اطمینان و نابودی جوانان خواهد شد.

استاندار ایلام با اشاره به پیش‌نویس سند توسعه استان که برای میان‌مدت و بلندمدت تدوین شده است، گفت: این سند با اقتباس از اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه تدوین شده است و باید قابل سنجش و شفاف باشد. آیتم‌های کیفی باید مقیاس سنجش داشته باشند و کمی‌ها نیز دقیق و قابل اندازه‌گیری باشند.

وی با دعوت از همه دغدغه‌مندان، نخبگان، فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای مشارکت در تدوین سند توسعه استان افزود: همه باید در این مسیر کمک کنند تا سندی جامع و کاربردی تدوین شود. نمایندگان مجلس نیز دغدغه توسعه استان را دارند و همه به دنبال تحقق این مهم هستیم.

فریدون همتی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به وحدت و همدلی موجود در استان گفت: بخش عمده‌ای از مدیریت استان در دست فرزندان خود استان است و اگر قرار است اتفاقی بیفتد، اکنون زمان آن است که همه در کنار هم باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان گفت: در پیش‌نویس سند توسعه، حدود ۹۰ پروژه در حوزه گردشگری پیش‌بینی شده است. بسیاری از مدیران دستگاه‌های اجرایی ما اکنون در دانشگاه حضور دارند و این نقطه قوت است. با حضور مدیران اجرایی سابق و فعلی در دانشگاه، قدرت تصمیم‌گیری بالاتر می‌رود و نگاه بهتری به مسائل شکل می‌گیرد.