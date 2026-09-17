

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته انضباطی با بررسی شکایت باشگاه پرسپولیس از استقلال تهران درباره وضعیت یاسر آسانی، دعوی سرخپوشان را رد کرد و این بازیکن را غیرمجاز تشخیص نداد؛ بنابراین استقلال بابت استفاده از آسانی با محرومیت یا کسر امتیاز مواجه نخواهد شد.

همچنین کمیته انضباطی آرای دیگر خود را هم منتشر کرد که این آرا به شرح زیر است:

فرشید اسماعیلی به دلیل به دلیل بدرفتاری با مقام مسئول در بازی ذوب‌آهن مقابل پرسپولیس به ۳۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و ۲ جلسه محرومیت محکوم شده است.

باشگاه استقلال به دلیل رفتار تماشاگرانش در بازی مقابل پیکان ۱‍۵۰ میلیون تومان و پیکان هم به دلیل تاخیر در ورد به زمین ۲۰ میلیون تومان جریمه شده است.

بهروز نوروزی مربی تیم فولاد به دلیل بدرفتاری با مقام مسئول به ۱۰۰ میلیون تومان و یک جلسه محرومیت محکوم شد.