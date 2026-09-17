به گزارش خبرگزاری صداوسیما مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: امسال در۴۲ هزار و۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان، آفتابگردان آجیلی و هزار و۳۵۰ هکتار نیز، آفتابگردان روغنی کشت شده بود.

محمد رضا اصغری افزود: از این میزان تولید، بیش از۹۵ هزار و۶۰۰ تن، آفتابگردان آجیلی و۳ هزار و ۳۰۰ تن نیزآفتابگردان روغنی است.

وی میانگین عملکرد این محصول را درآفتابگردان آجیلی۲ هزار و۳۰۰ کیلوگرم و آفتابگردان روغنی۲ هزار و ۴۵۰ کیلوگرم در هر هکتار برآورد و خاطر نشان کرد: خوی پیشران تولید این محصول در استان محسوب می‌شود و شهرستان‌های نقده، پیرانشهر و چایپاره در رتبه‌های بعدی تولید این محصول قرار دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: بخشی ازآفتابگردان آجیلی تولیدی در استان به مصرف داخلی می‌رسد و بخش قابل توجهی از آن پس از بسته‌بندی و فرآوری، به سایر استان‌های کشور ارسال می‌شود.