پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از برداشت بیش از ۹۸ هزار و ۳۰۰ تن محصول آفتابگردان آجیلی و روغنی از مزارع این استان در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: امسال در۴۲ هزار و۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان، آفتابگردان آجیلی و هزار و۳۵۰ هکتار نیز، آفتابگردان روغنی کشت شده بود.
محمد رضا اصغری افزود: از این میزان تولید، بیش از۹۵ هزار و۶۰۰ تن، آفتابگردان آجیلی و۳ هزار و ۳۰۰ تن نیزآفتابگردان روغنی است.
وی میانگین عملکرد این محصول را درآفتابگردان آجیلی۲ هزار و۳۰۰ کیلوگرم و آفتابگردان روغنی۲ هزار و ۴۵۰ کیلوگرم در هر هکتار برآورد و خاطر نشان کرد: خوی پیشران تولید این محصول در استان محسوب میشود و شهرستانهای نقده، پیرانشهر و چایپاره در رتبههای بعدی تولید این محصول قرار دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی اضافه کرد: بخشی ازآفتابگردان آجیلی تولیدی در استان به مصرف داخلی میرسد و بخش قابل توجهی از آن پس از بستهبندی و فرآوری، به سایر استانهای کشور ارسال میشود.