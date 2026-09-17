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رئیس پلیس آگاهی گیلان از شناسایی و دستگیری ۶۴ محکوم متواری در اجرای طرح عملیاتی یکروزه در گیلان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ علیرضا حدادی گفت: در راستای شناسایی و دستگیری محکومان متواری، طرح عملیاتی یکروزه به صورت متمرکز در سطح استان اجرا شد.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با اقدامات تخصصی و عملیاتهای جداگانه، ۶۴ محکوم متواری را شناسایی و دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی گیلان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند و اجرای طرحهای مشابه با هدف ارتقای امنیت و برخورد با مجرمان در دستور کار پلیس قرار دارد.