به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور روز پنجشنبه در نشست با رسانه‌های استان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه ظهار کرد: در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، رژیم بعث در حالی که ایران اسلامی فاقد جبهه مقاومتی و تسلیحات خاص بود، با حمایت غرب و آمریکا، حمله‌ای ناجوانمردانه را علیه کشورمان آغاز کرد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی دشمن از این جنگ تحمیلی، ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی، تجزیه ایران و بازگرداندن کشور به دایره نفوذ آمریکا بود، افزود: مقاومت هشت ساله مردم و نیرو‌های مسلح و تقدیم بیش از ۲۳۰ هزار شهید، اجازه نداد دشمن به اهداف شوم خود دست یابد.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان بیان کرد: دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه نیز تمامی امکانات و تجهیزات نظامی راهبردی خود را به میدان آورد، اما بازهم شکست خوردند و همچنان به دروغ دم از نابودی ایران و نیرو‌های مسلح و توان نظامی و دفاعی ایران می‌زند.

سردار سرتیپ پاسدار شاهوارپور با اشاره به اینکه به مناسبت هفته دفاع مقدس امسال ۵۶ عنوان برنامه کلان با بیش از ۱۳ هزار و ۸۲۸ برنامه خرد در ۳۱ شهرستان و ۲۰ قشر بسیجی برگزار می‌شود، خاطر نشان کرد: رزمایش ۷۰ هزار نفری «جان‌فدایان» در دوم مهرماه، تجمع ۱۵ هزار نفری در اهواز، برگزاری مراسم شکست حصر آبادان (۵ مهر) و آزادسازی حمیدیه (۹ مهر) از جمله برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس در خوزستان است.

وی ادامه داد: ۸۴۹ دیدار با خانواده معظم شهدا، برپایی بیش از ۴۲۰ یادواره شهدا، تجلیل از ۵۳۳ پیشکسوت و جانباز، اهدای ۱۰ هزار بسته معیشتی و نوشت افزار و نواختن زنگ مقاومت در ۲۹۱ مدرسه از دیگر برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار دارد.