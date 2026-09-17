جانشین و نماینده ویژه دادستان کیش، گفت: یک واحد طلافروشی به دلیل نداشتن مجوز موضوع ماده ۲۷ و پروانه کسب، مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، صادق دوایی، با اشاره به اینکه طلا بخش قابل توجهی از سرمایه و پس‌انداز خانوارهاست، گفت: نظارت بر فعالیت واحد‌های صنف طلا و جواهر با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

او با تأکید بر اهمیت نظارت بر بازار طلا، افزود: روند بررسی و پیگیری‌ها در حوزه طلا و جواهر افزایش خواهد یافت و با متخلفان، براساس ضوابط و مقررات قانونی برخورد می‌شود.

مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش نیز با تأکید بر استمرار گشت‌های نظارتی، گفت: نحوه عرضه کالا و خدمات، رعایت ضوابط صنفی، وضعیت مجوزهای فعالیت و گزارش‌ها و شکایات مردمی مستمر بررسی خواهد شد.

با توجه به حساسیت بازار طلا و اهمیت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، موضوع بررسی عیار و خلوص طلا نیز در برخی واحدهای طلافروشی سنجش شد.

موضوع اختصاص فرصت مجدد ۱۵ روزه به برخی واحد‌های طلافروشی برای تکمیل و دریافت مجوز‌های مورد نیاز نیز در جریان بازرسی‌ها مطرح شد.