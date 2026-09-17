کارشناس هواشناسی استان مرکزی از تداوم پایداری وضعیت جوی طی امروز و فردا خبر داد و اعلام کرد: در روز‌های ابتدایی هفته آینده، افزایش ابرناکی و وزش باد برای استان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، وضعیت جوی استان مرکزی در روز‌های پنجشنبه و جمعه، ۲۶ و ۲۷ شهریورماه، عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود.

طی این مدت، گاهی شاهد وزش باد خواهیم بود و در مناطق مستعد استان، احتمال وقوع غبار محلی دور از انتظار نیست.

همچنین بر اساس پیش‌بینی نقشه‌های هواشناسی، از اواخر وقت جمعه و طی روز‌های ابتدایی هفته آینده، با عبور یک سامانه ناپایدار بارشی از نواحی شمالی کشور، آسمان استان مرکزی با افزایش ابرناکی و افزایش سرعت وزش باد همراه خواهد بود.

از لحاظ دمایی نیز نوسان قابل‌ملاحظه‌ای در استان پیش‌بینی نمی‌شود؛ تنها برای روز شنبه به دلیل افزایش رطوبت جو، شاهد افزایش دمای کمینه خواهیم بود و پس از آن، دما روند فصلی خود را مجدداً طی خواهد کرد.