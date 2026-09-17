پخش زنده
امروز: -
رئیس هیات کونگ فو استان کرمانشاه از قهرمانی تیم کرمانشاه در رقابتهای لیگ برتر کونگ فو بانوان ایران در بخش بزرگسالان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مجتبی همتیان با اشاره به پایان رقابتهای لیگ برتر کونگ فو بانوان کشور، گفت: این رقابتها در سه رده سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان برگزار شد که از کرمانشاه دو تیم در بخش بزرگسالان و جوانان حضور داشتند.
وی افزود: دور رفت این رقابتها به میزبانی چالوس و دور برگشت آن نیز به میزبانی اراک برگزار شد که در پایان کرمانشاه عنوان قهرمانی را کسب کرد.
رئیس هیات کونگ فو استان کرمانشاه با بیان اینکه رقابتهای مرحله برگشت و نهایی صبح امروز (پنج شنبه، ۲۶ شهریور) به پایان رسید افزود: در رقابتهای بخش بزرگسالان تیم کرمانشاه توانست با غلبه بر حریفان عنوان قهرمانی را از آن خود کند.
همتیان خاطرنشان کرد: تیم کونگ فو بانوان کرمانشاه در رده سنی بزرگسالان در بین ۱۸ تیم حاضر در این رقابتها توانست این عنوان را بدست آورد.
وی افزود: در بخش جوانان نیز تیم کونگ فو بانوان کرمانشاه توانست عنوان سومی را در رقابتهای لیگ برتر کسب کند، درحالیکه سال گذشته این تیم در رده چهارم رقابتهای لیگ قرار گرفته بود.