رهبر جمعیت اهل حدیث پاکستان گفت: تلاش آمریکا برای وارد کردن کشور‌های مسلمان به این درگیری به نتیجه نرسیده و پاکستان در تلاش برای پایان دادن به جنگ نقش مهمی ایفا کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ «حافظ عبدالکریم» عضو مجلس سنا در نشست این تشکل در لاهور، درباره تحولات جنگ ایران و آمریکا، پیامد‌های منطقه‌ای آن و وضعیت اقتصادی پاکستان سخن گفت.

وی اظهار داشت: آمریکا در ابتدا تلاش داشت کشور‌های مسلمان را به درگیری با ایران وارد کند، اما این برنامه محقق نشد.

به گفته عبدالکریم، ادامه جنگ در منطقه موجب افزایش قیمت نفت در بازار‌های جهانی شده و پیامد‌های آن بر زندگی مردم نیز تاثیر گذاشته است.

رهبر جمعیت اهل حدیث پاکستان همچنین نقش اسلام آباد در تلاش برای متوقف کردن جنگ را مهم دانست و اظهار داشت: این اقدامات باعث افزایش جایگاه پاکستان در سطح جهانی شده است.

عبدالکریم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تنش یمن و عربستان خواستار ایفای نقش پاکستان در حمایت از ریاض در چارچوب توافق دفاعی مکه شد.

وی در عین حال از وضعیت اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی در پاکستان انتقاد کرد و گفت: دولت باید به جای تغییر روزانه قیمت فرآورده‌های نفتی به علت تحولات منطقه‌ای، یک سیاست بلند مدت در زمینه قیمت سوخت اتخاذ کند و برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم اقدام کند.