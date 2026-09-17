به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده شرایط جوی در استان نسبتا پایدار و یکنواخت و آسمان استان صاف پیش بینی می‌شود.

زارعی افزود: در ۲۴ ساعت آینده تغییرات دمایی در استان ناچیز خواهد بود و از فردا دما به طور نسبی افزایش می‌یابد.

وی گفت: همچنین صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس خنک ترین و روز گذشته دهسلم و بندان در نهبندان با بیشینه دمای ۴۰ گرمترین نقاط استان بودند و نوسانات دما در مرکز استان هم در شبانه روز گذشته بین ۱۳ و ۳۲ درجه سلسیوس ثبت شد.