پخش زنده
امروز: -
۵ هزار بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان کم برخوردار در شیراز توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان شیراز گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۵ هزار بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان کمبرخوردار در مقاطع دبستان و دبیرستان توزیع شد.
علیرضا رضازاده افزود: این بستههای حمایتی با هدف کمک به تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان و حمایت از خانوادههای کمبرخوردار، توسط خانه هلال قلبهای سبز شیراز تهیه و توزیع شده است.
او بیان کرد: ارزش مجموع این بستههای لوازمالتحریر ۱۶ میلیارد ریال اعلام شده است.