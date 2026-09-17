

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سیدحسین حسینی، احسان حاج‌صفی، آریا یوسفی، عارف حاجی‌عیدی، امید نورافکن و مهدی لیموچی از سپاهان از جمله بازیکنانی هستند که نام آنها در لیست تیم ملی برای دیدار دوستانه با ازبکستان و روسیه به چشم می‌خورد.

بازیکنان دعوت شده باید جمعه ٢٧ شهریور خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند. اسامی بازیکنان حاضر در لیگ‌های خارجی هم اعلام خواهد شد و بازیکنان حاضر در تیم امید هم در فیفادی بعدی به تیم ملی دعوت خواهند شد.