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دویست شب از آن روزی میگذرد که میدان ۲۲ بهمن ایلام، به قرارگاه مردمی تبدیل شد؛ قرارگاهی که هر شب، بیفراخوان و بیادعا، پر میشود از مردمی که آمدهاند تا بگویند ایران، تنها نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ امشب میدان ۲۲ بهمن ایلام، میزبان دویستمین شب از تجمعات مردمی بود؛ شبی که حال و هوایی دیگر داشت.
جمعی از مردم ایلام با حضور در این میدان، بار دیگر وحدت و همدلی خود را به نمایش گذاشتند و با سردادن شعار «پای کار وطن»، همراهی خود را با این حرکت مردمی اعلام کردند.
در این تجمع، بخشهای مختلف فرهنگی و میدانی برگزار شد و حاضران در فضایی پر از شور و نشاط، دویست شب ایستادگی را گرامی داشتند.
از شب اول تا امشب، این میدان شاهد حضور نسلهای مختلفی بوده است؛ پیرمردانی که روزهای سخت انقلاب را به یاد دارند و نوجوانانی که امروز پرچم این راه را بر دوش میکشند.
دویست شب، عدد کوچکی نیست. پشت این عدد، تصمیمهای تازه، ایستادگیهای مکرر و یک حقیقت نهفته است: اینکه این مردم، از جنس ایستادگیاند و میدانها با حضور مردم، جایی است که ایران نفس میکشد.