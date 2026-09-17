مستند‌های «منیم آذربایجانیم» با تمرکز بر میراث مکتوب و هنری آذربایجان شرقی، «جزئیات» با نگاهی متفاوت به لایه‌های پنهان زندگی مردم در جنوب و فیلم سینمایی «بید مجنون»، از شبکه‌های دو، نسیم و نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هم‌زمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان» با محوریت استان آذربایجان شرقی، مستند «منیم آذربایجانیم» با تمرکز بر میراث مکتوب و هنری این منطقه، امروز از شبکه دو پخش می شود.

این مستند که در راستای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان آذربایجان شرقی تولید شده است، نگاهی ویژه به موزه قرآن و کتابت دارد. این اثر با هدف بازشناسی پیشینه هنری و مذهبی این خطه، به بررسی نسخه‌های خطی ارزشمند و هنر خوشنویسی که از آثار شاخص فرهنگی منطقه محسوب می‌شوند، می‌پردازد.

رویداد ملی «ایران جان» که با شعار «آذربایجان پرچمدار اتحاد ایران» از ۲۴ تا ۳۰ شهریور برگزار می‌شود، بستری برای معرفی جاذبه‌های گردشگری، هنر و توانمندی‌های استان آذربایجان شرقی در رسانه ملی فراهم کرده است. مستند «منیم آذربایجانیم» نیز با حضور در این رویداد، بخشی از این تصویر فرهنگی را برای مخاطبان ترسیم می‌کند.

این مستند به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حمید کماری ساعت ۱۴:۲۵ پخش می‌شود.

پرونده مستند «جزئیات» با نگاهی متفاوت به لایه‌های پنهان زندگی مردم در جنوب و دل جنگ، امشب به آخرین قسمت خود در فصل جاری می‌رسد.

این برنامه که به تهیه‌کنندگی علیرضا خوش‌بیان و با نویسندگی و اجرای کامران نجف‌زاده تولید شده است، توانست در طول پخش خود، با رویکردی جست‌وجوگرانه و زبانی روایی، مخاطبان بسیاری را با خود همراه کند.

بخش‌های دیدنی و تأثیرگذار این مجموعه، به‌ویژه در ایام حضور کامران نجف‌زاده در دل جنگ و مناطق جنوبی کشور، بازتابی گسترده داشت.

نجف‌زاده در این سفر، روایت‌های مستند و دست‌اولی از روزگار جنگ و زندگی مردم جنوب را به تصویر کشید که با استقبال وسیع و میلیونی کاربران در فضای مجازی روبه‌رو شد و نشان داد که روایتِ صادقانه از «جزئیات» زندگی، همچنان قلب مخاطب را تسخیر می‌کند.

قسمت پایانی مستند «جزئیات» با سفر به خارک، امشب ساعت ۲۳ از شبکه نسیم پخش می شود.

فیلم سینمایی «بید مجنون» به کارگردانی مجید مجیدی محصول سال ۱۳۸۳، امشب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان «بید مجنون» آمده است: یوسف ۴۵ ساله استاد دانشگاه در رشته ادبیات است. او بعد از سال‌ها نابینایی بعد از عمل جراحی بینایی خود را بدست می‌آورد. ولی با دیدن زرق و برق دنیا زندگی جدیدش با مشکلاتی مواجه می‌شود...

پرویز پرستویی، رؤیا تیموریان، لیلا اوتادی، آفرین عبیسی، محمود بهرازنیا، ملیکا اسلافی، احمد جواهری و رضا ناجی در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.