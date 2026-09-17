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فهرست مهمترین اخبار کذب منتشره در یک هفته اخیر، توسط ستاد رسانهای فضای مجازی کشور منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی مرکز ملی فضای مجازی، ستاد رسانهای فضای مجازی کشور طی یک بررسی، اعلام کرده که در یک هفته آخر (منتهی به چهارشنبه) جمعا ۵۰ خبر اثرگذار و جریان ساز در رسانههای کشور منتشر شده که همگی کذب بوده و توسز نهادها و ارگانهای مختلف تکذیب شده است.
مهمترین اخبار تکذیب شده هفته سوم شهریور ۱۴۰۵
تعرض و توهین دانشجویان عراقی دانشگاه سمنان به یک خانم
افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی
ادعای ترامپ درباره تمایل ایران برای بازگشت به میز مذاکره
توقف خدمات به ایرلاینهای ایرانی در فرودگاه ترکیه و توقف پروازها به ایران
انتصاب مخبر به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین
تنظیم قرارداد فروش نفت به فردی به نام «آقایاری» با مجوز وزیر نفت
کمک چین به ایران برای حمله به پایگاههای آمریکا در اردن
روایت بالیوودی مسئولان نظامی و رسانههای آمریکایی درباره نجات خلبان جنگنده F۱۵ در جنوب اصفهان
لغو پروازهای خارجی درپی تشدید تحریمها علیه شرکتهای هواپیمایی کشور
ادعاهای بلاگر اقتصادی درباره دانش اقتصادی رئیس جمهور شهید آیت اللٌه رئیسی
حبس نیروهای سپاه پاسداران در تونلهای علیالطاهر
در یک هفته گذشته، اخبار منتشر شده در رسانهها به چند دسته اصلی تقسیم میشوند: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. با بررسی محتوای اخبار، میتوان به تحلیل زیر دست یافت:
۱. اخبار سیاسی:
– تعداد: ۳۰ خبر
– درصد: ۶۰%
– شامل موضوعاتی، چون حملات نظامی، مذاکرات بینالمللی، ادعاهای مقامات سیاسی و تحولات امنیتی.
۲. اخبار اجتماعی:
– تعداد: ۱۰ خبر
– درصد: ۲۰%
– شامل موضوعاتی مانند توهین و تعرض به دانشجویان، وضعیت شیوع کرونا و مسائل مربوط به خدمات عمومی.
۳. اخبار فرهنگی:
– تعداد: ۵ خبر
– درصد: ۱۰%
– شامل موضوعاتی، چون توقف فروش بلیت تئاتر و انتقال خانه دف ایران.
۴. اخبار اقتصادی:
– تعداد: ۵ خبر
– درصد: ۱۰%
– شامل موضوعاتی مانند فرار مالیاتی، ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی و اعمال مالیات بر نفت عراق.
جمعبندی:
در مجموع، از اهم ۵۰ خبر منتشر شده در یک هفته گذشته، ۶۰ درصد به مسائل سیاسی مربوط میشود که نشاندهنده اهمیت بالای تحولات سیاسی و امنیتی در کشور و منطقه است. این موضوعات غالباً تحت تأثیر تنشهای بینالمللی و تحولات داخلی قرار دارند و نشاندهنده چالشهای جدی است که کشور با آن مواجه است. در مقابل، اخبار اجتماعی با سهم ۲۰ درصدی، به مشکلات روزمره مردم و مسائل اجتماعی اشاره دارد که بهویژه در شرایط کنونی اهمیت خاصی پیدا کرده است. اخبار فرهنگی و اقتصادی هر کدام ۱۰ درصد از کل اخبار را تشکیل میدهند.