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دانشگاه الزهرا (س) در اطلاعیهای زمان بازگشایی خوابگاه فرزانگان این دانشگاه را اعلام کرد: بر اساس این اطلاعیه، خوابگاه فرزانگان برای دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۲ مهر بازگشایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دانشگاه الزهرا (س) در اطلاعیهای زمان بازگشایی خوابگاه فرزانگان این دانشگاه را اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه، خوابگاه فرزانگان برای دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۲ مهر بازگشایی خواهد شد.
دانشگاه الزهرا (س) تأکید کرده است که پیش از تاریخ و زمان اعلامشده، امکان اسکان دانشجویان در خوابگاه وجود ندارد.
براساس تقویم دانشگاه االزهرا (س) کلاسهای در سال تحصیلی جدید از ۴ مهر فعالیت خود را به صورت حضوری آغاز خواهند کرد.