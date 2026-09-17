در آستانه بازگشایی مدارس، ۳ هزار بسته تحصیلی با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و کمک به خانواده‌های کم‌برخوردار، در قالب رزمایش قرارگاه محرومیت‌زدایی بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها اختصاص یافت.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین خوش‌اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران در حاشیه این مراسم که به مناسبت گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد، اظهار داشت: تأمین نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار، اقدامی در راستای حمایت از خانواده‌هایی است که در آستانه سال تحصیلی با افزایش هزینه‌های تحصیل مواجه هستند و همراهی خیرین و نیکوکاران در این زمینه می‌تواند بخشی از دغدغه‌های آنان را کاهش دهد.

وی با اشاره به توزیع این بسته‌ها در نقاط مختلف کشور افزود: این طرح علاوه بر دانش‌آموزان نیازمند استان تهران، دانش‌آموزانی در استان‌های کم‌برخورداری همچون کردستان، سیستان و بلوچستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

فرماندار تهران با قدردانی از اقدامات بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها و مشارکت خیرین در اجرای این طرح، گفت: فراهم کردن بخشی از ملزومات تحصیلی دانش‌آموزان، به‌ویژه در آستانه آغاز سال تحصیلی، اقدامی ارزشمند در حمایت از خانواده‌های نیازمند و کمک به استمرار مسیر تحصیل فرزندان آنان است.