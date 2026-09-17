همزمان با گرامیداشت هفته تعاون، از تعاونی‌ها و تشکل‌های برتر روستایی و کشاورزی استان قم و خادمان موکب اتاق اصناف کشاورزی با حضور معاونین استانداری و مسئولان کشوری تجلیل شد.

تجلیل از تعاونی‌ها و تشکل‌های برتر روستایی و کشاورزی استان قم

تجلیل از تعاونی‌ها و تشکل‌های برتر روستایی و کشاورزی استان قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در آیین گرامیداشت هفته تعاون که با حضور مسئولان استانی و کشوری برگزار شد، نقش بی‌بدیل کشاورزان در تأمین امنیت غذایی و پشتیبانی از جبهه‌های مقاومت و امنیت کشور مورد تاکید قرار گرفت.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم در این مراسم، کشاورزان را مجاهدان عرصه تولید خواند و اظهار کرد: فعالان بخش کشاورزی علاوه بر تأمین نیاز‌های غذایی مردم، با اهدای محصولات خود در پشتیبانی از

مدافعان کشور و جبهه مقاومت نقش‌آفرینی کردند.

مرتضی حیدری، افزود: بخش قابل‌توجهی از موکب‌های برپا شده در تجمعات مردمی قم، به همت کشاورزان تأمین و پشتیبانی می‌شود.

وی همچنین بر لزوم توسعه ظرفیت‌های محصولات حلال در قم با توجه به استاندارد‌های مطلوب تولیدات استان تأکید کرد.

روح‌الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز با قدردانی از هم‌افزایی تشکل‌های کشاورزی، از پیگیری‌های ویژه برای حل مشکلات این بخش خبر داد.

در پایان این مراسم، از تعاونی‌ها، تشکل‌های برتر روستایی و خادمان موکب اتاق اصناف کشاورزی استان قم با اهدای لوح تقدیر شد.