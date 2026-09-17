به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ مرتضی ترازی گفت: در پی اعلام تخریب خودپرداز و شیشه ۳ بانک دولتی در این شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با بررسی صحنه و انجام اقدامات فنی و پلیسی، هویت فرد تخریب کننده را شناسایی کردند و با هماهنگی قضائی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماسال تصریح کرد:متهم ۳۸ ساله پس ازتشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.