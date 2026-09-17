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قاریان مازندرانی منتخب چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم در مرحله مقدماتی کشوری این مسابقات روز پنجشنبه در آمل با هم رقابت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در این مرحله ۱۸ قاری برتر ومنتخب مرحله استانی چهل ونهمین دوره مسابقات قران کریم اوقاف مازندران در مرکز فرهنگی افق آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) آمل با هم رقابت میکنند.
رییس اداره امورقرآنی اداره کل اوقاف و امورخیریه مازندران گفت: قاریان شرکت کننده درمرحله مقدماتی کشور این مسابقات از میان ۲۱۰ شرکت کننده برادران و خواهرانی هستند که هفته نخست شهریور در مرحله استانی چهل ونهمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف مازندران در آمل باهم رقابت کرده بودند.
حجت الاسلام مصطفی سیفی افزود: ۱۸ شرکت کننده برتراستانی دراین مرحله، در رشتههای حفظ، قرائت، ترتیل، اذان و دعاخوانی با هم رقابت میکنند.
وی اضافه کرد: همچنین شش گروه همخوانی و همسرایی از شهرستانهای مختلف مازندران نیز ضبط آثار خود را انجام و رقابت خواهند کرد.
به گفته رییس اداره امورقرآنی اداره کل اوقاف وامورخیریه مازندران، همه مراحل رقابت این قاریان دراین مرحله در قالب فایلهای صوتی وتصویری ضبط و به مرکزامورقرآنی سازمان اوقاف وامورخیریه کشور ارسال و توسط داوران مطرح ملی وبین المللی برای انتخاب گروههای برتر در مرحله نهایی مسابقات کشوری بررسی ومنتخبان مشخص خواهند شد.
حجت الاسلام سیفی اضافه کرد، برترینها در نهایت جواز حضور درمرحله نهایی چهل ونهمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف کشور را که آبان در استان سیستان وبلوچستان برگزار خواهد شد، شرکت خواهند کرد.
مرحله استانی چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف مازندران روزهای سهشنبه ۱۰ شهریور و چهارشنبه ۱۱ شهریورماه با حضور ۲۱۰ نفر از برادران وخواهران در آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) آمل برگزار شد.