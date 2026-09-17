به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ مرتضی احدی گفت: یک بلاگر خانم با بیش از ۳۴ هزار دنبال‌کننده در یکی از شبکه‌های اجتماعی، در روز‌های اخیر با انتشار ویدئویی توهین‌آمیز علیه مردم شمال کشور، موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و واکنش اعتراضی اقوام مختلف کشور شده بود که در این راستا، با اقدام فنی مأموران پلیس فتا شهرستان آستارا شناسایی و پس از هماهنگی قضایی دستگیر شد.

وی با بیان اینکه متهم ۳۷ ساله در مواجهه با مستندات و ادله دیجیتال موجود، به بزه انتسابی خود اعتراف کرد، افزود: پرونده در این خصوص تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا با تأکید بر استمرار رصد فضای مجازی و برخورد قاطع پلیس با هرگونه فعالیت تفرقه‌افکنانه و توهین‌آمیز به اقوام ایرانی، از کاربران خواست نسبت به هجمه‌های روانی در فضای مجازی هوشیار بوده و از بازنشر محتوا‌های تنش‌زا خودداری کنند.