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عضو انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار ایران از ادامه برنامههای توسعهای مجموعه خود در شش ماه گذشته خبر داد و گفت: در ایام جنگ نه تنها تولید در کارخانه متوقف نشد، بلکه کارخانه دیگری برای افزایش ظرفیت در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
مهرداد عالیپور هریسی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب افزود:برنامههای توسعهای مجموعه در سه بخش اصلی کارخانه در طول سال گذشته و به ویژه شش ماه گذشته هیچگاه متوقف نشده و همچنان در کنار تولید برای افزایش ظرفیت در صنعت نوشت افزار بهرهبرداری از کارخانه جدید تا ۲ ماه آینده در دستورکارمان بوده است.
وی ادامه داد: مجموعه جدید با حدود ۲۰ هزار متر سالن تولیدی با کار شبانهروزی در حال آماده سازی است که به عنوان مجهزترین و بهروزترین سایتهای تولیدی ایران در سطح جهان برای تولید نوشت افزار معرفی میشود.
این تولید کننده سرمایهگذاری مستقیم انجامشده در این مجموعه را بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که با احتساب قیمت دلار در زمان ایجاد، معادل ۱۲ میلیون دلار سرمایهگذاری شخصی در زیرساخت، ماشینآلات و تجهیزات صورت گرفته است.
عالی پور هریسی افزود: خطوط تولید جدید با بالاترین استانداردهای HSE و روابط عمومی مطلوب با کارگران از نظر زمان کار و فضای فیزیکی در تراز جهانی در کارخانه تولیدی جدید طراحی شده است.
عضو بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری از استقرار مرکز آموزشی تحت پوشش دانشگاه، مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی وزارت تعاون و شعبه آموزشی سازمان فنی و حرفهای در کارخانه فعلی خبر داد و گفت تاکنون ۴۲۰۰ نفر آموزش دیدهاند و در کارخانه جدید نیز دو سالن ۵۰۰ نفره و یک سالن ۹۰ نفره با تجهیزات آموزشی مدرن پیشبینی شده که ظرفیت آموزش را سه برابر خواهد کرد.
وی با اشاره به بخش توسعه خطوط تولید از راهاندازی سه خط تولید جدید در کارخانه در شش ماه گذشته خبر داد و گفت: برخی از آنها برای اولین بار در ایران بهرهبرداری میشوند و از جمله خط تولید رواننویس با جوهر مایع یا roller paint که رقیب اصلی محصولات ژاپنی محسوب میشود و با همکاری شرکتهای پیشرفته در سطح جهان راهاندازی شده است.
به گفته این تولید کننده نوشت افزار، راهاندازی این خط تولید دقیقاً همزمان با دوره جنگ بوده و خوشبختانه استقبال بسیار خوبی از این محصولات شده است.
وی تأکید کرد: بسیاری از این محصولات دانشبنیان و مبتنی بر نانو فناوری هستند و برای آنها ثبت اختراع و PCB بینالمللی اخذ شده است. این محصولات بر اساس علوم Forensics یا علوم پلیسی طراحی شدهاند؛ به این معنا که اگر کسی بخواهد نوشتهها را جعل کند، کارشناسان پلیس به راحتی میتوانند به دلیل کنترل نفوذ جوهر در کاغذ (Control Penetration) آن را تشخیص دهند که برای مدیران عالی طراحی شده است.
عضو انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار ایران سرمایهگذاری برای این خط را حدود یک میلیون دلار اعلام کرد و پیشبینی کرد بازگشت سرمایه کمتر از دو سال باشد.
عالیپور هریسی سرمایهگذاری این خط را حدود یک میلیون دلار در زیرساخت، ماشینآلات و مواد اولیه اعلام کرد و پیشبینی کرد بازگشت کل سرمایه کمتر از دو سال باشد و مابقی سوددهی خواهد داشت.
به گفته وی، این محصولات تقاضای صادراتی بسیار خوبی دارند و هم اکنون در سایتهای معتبر خارج از ایران در حال فروش هستند.
عضو بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری همچنین از راهاندازی خط تولید پیشرفته اتوماتیک هایلایتر یا ماژیک علامت زن خبر داد و گفت: امسال سه میلیون عدد ماژیک علامت زن به بازار عرضه شده و پیشبینی میشود نیاز حدود دو میلیون عددی کشور تا نوروز نیز تأمین شود.
وی درباره تامین مواد اولیه در این صنعت افزود:محمولههای مواد اولیه برای بهار آینده پیشبینی شده و برخی از آنها از طریق پلتفرمهای حمل هوایی وارد شده است. با این حال، به دلیل طولانیشدن زمان حمل دریایی و زمینی، حدود سه ماه به زمان پیشبینی شده اضافه شده که باعث کاهش بازگشت سرمایه میشود.
عضو انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار ایران با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در ایام جنگ تحمیلی گفت: بهینهسازی خطوط تولید قبلی با همکاری دانشگاه تهران به منظور افزایش کیفیت تولیدات انجام شده که این خطوط اتوماسیون شده و سطح کیفیت آنها به Zero Defect یا خرابی صفر رسیده تا در رقابت با برندهای خارجی به پاسخگویی به مصرفکنندگان حساس به کیفیت کمک کند.
عالیپور هریسی ادامه داد: مجموعه تولیدی در ایام جنگ تحمیلی نه تنها کاهش نیروی انسانی نداشته و نیروهایی که در مقطع جنگ به شهرستان رفته بودند، با مرخصی و سپس جذب مجدد، کمتر از یک هفته به کار بازگشتند.
به گفته وی همچنین قرار است با راهاندازی کارخانه جدید، حدود ۱۰۰ نفر بر اساس مدارک رسمی جذب خواهند شد و تلاش بر این است که خط جدید در کارخانه جدید عمدتاً صادراتی باشد.
وی گفت سایت تولیدی شماره دو به دلیل حمله به یکی از شرکتهای نزدیک به محل کار، صدمه جدی دید، اما با این حال، ساخت کارخانه جدید تحت هیچ شرایطی متوقف نشد و تمام مشکلات در کمتر از سه ماه حل شد.