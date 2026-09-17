به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی کردعلیوند اظهار کرد: از مجموع ۲ هزار و ۱۹۶ پلاک موجود در استان، یک هزار و ۵۵۳ پلاک مشمول قانون رفع تداخلات اراضی بوده که تاکنون یک هزار و ۴۸۰ پلاک تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: با اجرای قانون رفع تداخلات اراضی و تعیین تکلیف پلاک‌های مشمول، تاکنون ۶۳ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی استان به نفع مردم آزادسازی شده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به روند تعیین تکلیف پلاک‌های باقی‌مانده، بیان کرد: تنها ۸۳ پلاک از پلاک‌های مشمول قانون باقی مانده که با تعیین تکلیف آنها، پرونده رفع تداخلات اراضی استان به پایان خواهد رسید.