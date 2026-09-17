به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، همزمان با دویستمین شب از حماسه‌آفرینی ملت در تجمعات و تجدید بیعت آحاد مردم با رهبر معظم انقلاب در راستای حمایت از آرمان‌های نظام اسلامی مردم ایران در سراسر کشور از فعالان خیابان که در حوزه های مختلف در این شب ها خدمات رسانی داشتند، تجلیل شد.

۲۰۰ شب از میدان‌داری و حماسه‌آفرینی ملت شریف ایران در تجمعات شب های اقتدار می‌گذرد، حضوری یکپارچه که مصداقی بارز از اتحاد میان مسلمانان را در مقام عمل به جهانیان به ویژه کشورهای اسلامی معرفی کرده است.