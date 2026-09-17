مسابقه والیبال تیم‌های صربستان و بلژیک و فصل جدید «فوتبال ۱۲۰»، از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در نهمین روز از شروع رقابت‌های والیبال قهرمانی اروپا ۲۰۲۶، امروز از ساعت ۱۷:۳۰، دیدار دو تیم صربستان و بلژیک را زنده با گزارشگری کیومرث کرده پخش می کند.

مسابقات والیبال قهرمانی اروپا۲۰۲۶، از ۱۸ شهریور آغاز شده و تیم‌های شرکت‌کننده به دنبال کسب عنوان قهرمانی و سهمیه المپیک هستند. قهرمانی در این دوره از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است، زیرا علاوه بر کسب مدال، تیم قهرمان می‌تواند به بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس راه یابد.

فصل جدید «فوتبال ۱۲۰» به اتفاقات و حواشی جذاب رقابت لیگ‌های معتبر جهانی در ایام برگزاری مسابقات باشگاهی و به تحلیل رویداد‌های مرتبط با بازی‌های معتبر اروپایی می‌پردازد.

فصل جدید «فوتبال ۱۲۰» به تهیه کنندگی پویا خسروی و اجرای حمید محمدی از امشب هر هفته پنجشنبه‌ها ساعت ۲۰ زنده از شبکه ورزش پخش می‌شود.

در سری جدید این برنامه ترکیبی زنده و ضبطی، با بخش های مختلف به تحلیل مهم‌ترین مسابقات و رویداد‌های فوتبالی پرداخته می‌شود.