مرحله اول پویش آینده سازان با توزیع ۱۵ هزار کیف و بسته لوازم التحریر در البرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز گفت: با اهتمام گروه‌های جهادی نواحی مقاومت بسیج استان البرز مرحله اول پویش ملی آینده سازان با توزیع ۱۵ هزار کیف و بسته لوازم التحریر به یاد شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب و با هدف حمایت از تحصیل دانش آموزان کم برخوردار برگزار شد.

سرهنگ پاسدار محمد فلاحتکار گفت: بیش از ۱۲۰ گروه جهادی استان البرز در جهت پویش جهادی آینده سازان پای کار آمده‌اند و با توزیع کیف، نوشت افزار و وسائل کمک آموزشی درصدد فراهم آوردن شرایط مناسب جهت تحصیل دانش آموزان کم برخوردار هستند.

وی افزود: طی روز‌های آتی مرحله دوم پویش جهادی آینده سازان در استان البرز عملیاتی خواهد شد که در این مرحله نیز بیش از ۱۵ هزار کیف و بسته لوازم التحریر در بین دانش آموزان کم برخوردار توزیع خواهد شد.