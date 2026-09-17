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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان فارس از برگزاری سیودومین دوره مسابقات رفاقت مهر در دو گروه خواهران و برادران به میزبانی شهرستان مرودشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حسین درویشی گفت: این مسابقات در شهریورماه برگزار شد و اعضای جوان جمعیت هلال احمر در بخشهای مختلف به رقابت پرداختند.
او با اعلام این خبر بیان کرد: این دوره از مسابقات با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت اعضای جوان و تقویت آمادگی آنان برای حضور مؤثر در فعالیتهای بشردوستانه برگزار شد.
درویشی افزود: شرکتکنندگان در این دوره در دورههای آتلبندی، پانسمان و بانداژ، احیا قلبی ریوی، حمل بدون تجهیزات، حمل مصدوم گروهی، کمکهای اولیه روانشناختی، اسکان اضطراری، فضای دوستدار کودک، آمادگی جسمانی و آزمون کتبی به رقابت پرداختند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان فارس ادامه داد: در بخش برادران، شهرستانهای گراش، شیراز و جهرم و در بخش خواهران نیز شهرستانهای کوهچنار، جهرم و کازرون به ترتیب در جایگاههای اول تا سوم قرار گرفتند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان فارس بیان کرد: مسابقات رفاقت مهر علاوه بر ایجاد فضای رقابتی، زمینهای برای سنجش و تقویت توانمندیهای تخصصی اعضای جوان فراهم میکند و برگزاری این رقابتها به ارتقای سطح مهارت و آمادگی جوانان برای مشارکت در فعالیتهای جمعیت هلالاحمر کمک خواهد کرد.