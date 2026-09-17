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رئیس پلیس راهور استان یزد بر لزوم استفاده از خودروهای مجاز و ایمن، رعایت ظرفیت مجاز، توجه به وضعیت فنی خودرو و رعایت مقررات مربوط به جابهجایی دانشآموزان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار به تشریح تمهیدات و توصیههای ترافیکی پلیس همزمان با بازگشایی مدارس پرداخت. سرهنگ دستوار در این برنامه با اشاره به افزایش حجم تردد در معابر شهری همزمان با آغاز سال تحصیلی، بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه به عبور و مرور دانشآموزان و افزایش احتیاط رانندگان در اطراف مدارس تأکید کرد.
وی همچنین درباره سرویس مدارس، بر لزوم استفاده از خودروهای مجاز و ایمن، رعایت ظرفیت مجاز، توجه به وضعیت فنی خودرو و رعایت مقررات مربوط به جابهجایی دانشآموزان تأکید کرد.
رئیس پلیس راهور استان یزد در ادامه از رانندگان خواست با توجه به حضور دانشآموزان در معابر، بهویژه در ساعات آغاز و پایان فعالیت مدارس، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و هنگام نزدیک شدن به مدارس و گذرگاههای عابر پیاده با دقت و احتیاط بیشتری تردد کنند.
سرهنگ دستوار خاطرنشان کرد: ایمنی دانشآموزان یک مسئولیت همگانی است و همکاری خانوادهها، رانندگان، مسئولان مدارس و پلیس میتواند نقش مؤثری در کاهش حوادث و ایجاد ترددی ایمن و روان در آغاز سال تحصیلی داشته باشد.