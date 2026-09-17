به منظور توسعه فعالیت های آموزشی ، رفاهی و اقتصادی ، یک طرح تجاری افتتاح و اجرای سه طرح ساخت درمانگاه و مدرسه در سمنان آغاز شد .

بهره برداری و کلنگ زنی طرح های آموزشی و اقتصادی در سمنان

بهره برداری و کلنگ زنی طرح های آموزشی و اقتصادی در سمنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ یکی از این طرح ها کلنگ زنی درمانگاه خیر ساز فرهنگیان در بلوار جهادیه سمنان بود.

این طرح با هدف توسعه خدمات رفاهی و درمانی برای فرهنگیان و جامعه هدف آموزش و پرورش شهرستان سمنان در زمینی به مساحت ۹۰۰ متر مربع از زمین‌های مدارس آموزش و پرورش سمنان با ۴۵۰ متر مربع زیر بنا در دستور کار قرار گرفت تا در مدت شش ماه آینده با ۱۷ تا ۲۰ میلیارد تومان هزینه خیران خانم زهرا خیرالدین و خانواده مرحوم حاج عبدالله فخاریان به بهره برداری برسد

مرکز دارالقرآن مرکزی شهرستان سمنان در میدان کوثر، در محل کانون مرحوم حاج رضا دامغانیان، در زمینی به مساحت ۸۰۰ متر مربع با زیربنای ۱۶۰۰ متر مربع در دوطبقه با پارکینگ نیز کلنگ‌زنی شد.

این مرکز با درآمد فروش زمین خیر مرحوم محمد کریم و هزینه در این محل با رویکرد تقویت فعالیت‌های قرآنی، فرهنگی و تربیتی و فراهم کردن فضای مناسب برای برگزاری برنامه‌های آموزشی و قرآنی ساخته می‌شود.

هنرستان چهار کلاسه تربیت بدنی توکلی به نام صادق آل محمد در زمینی به مساحت ۲۰۰ متر مربع با اهدای واحد مسکونی به مبلغ ۳/۵ میلیار تومان از طرف خانواده خیر ربابه پهلوانیان، ماجدی و مرحومان صادق پهلوانیان و معصومه حاج، در میدان فرهنگ، سالن توکلی، کلنگ‌زنی شد.

در مراسم کلنگ زنی این طرح ها از خیران تجلیل شد.

۳ واحدی تجاری آموزش و پرورش در بلوار ۱۷ شهریور، جنب دبیرستان ۱۵ خرداد هم با وسعت ۴۰۰ متر مربع و هزینه ۳ میلیارد تومانی به بهره برداری رسید

اجرای این طرح ها با هدف ارتقای خدمات به فرهنگیان و دانش‌آموزان و تقویت زیرساخت‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و رفاهی شهرستان سمنان در دستور کار قرار گرفته‌ است.