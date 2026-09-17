به مناسبت نود و پنجمین سالگرد ثبت ملی شهر دماوند، همایشی باشکوه با حضور مسئولان، فرهیختگان علمی و ادبی و جمع گسترده‌ای از مردم این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نود و پنجمین سالگرد ثبت ملی شهر دماوند با برگزاری همایشی با حضور مسئولان و فرهیختگان علمی و ادبی برگزار شد. در این مراسم، علاوه بر گرامیداشت این سالگرد ملی، از دو کتاب تخصصی در حوزه تاریخ ادبیات شهرستان دماوند و دو سکه ضرب‌شده در دوره صفویه رونمایی گردید. این همایش فرصتی برای بازخوانی تاریخ درخشان و معرفی آثار ادبی این منطقه بود.