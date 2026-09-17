مدیرآموزش و پرورش سبزوار گفت: روند پیشرفت علمی دانش آموزان این شهرستان در سال گذشته با شتاب بیشتری طی شد؛چنانکه در قبولی های کنکور سراسری به جایگاه هفدهم و در امتحانات نهایی به مقام دوم استانی، ارتقا یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ابوالفضل صادقی روز پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان سبزوار افزود: این شتاب، نشان از استعدادهای خوب دانش‌آموزان سبزواری دارد که در میادین علمی مختلف و حتی بین‌المللی به منصه ظهور رسیده است.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید عنوان کرد: همه تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای آغاز باشکوه مهر و بازگشایی مدارس این شهرستان، اندیشیده شده و مشکلی در این ارتباط وجود ندارد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سبزوار تصریح کرد: مدارس شهرستان در موعد مقرر مهیای استقبال از دانش آموزان در سال تحصیلی جدید است و برنامه‌های متنوعی برای روزهای آغاز سال تحصیلی تدارک شده است.

صادقی در ادامه با قدردانی از سازمان مدیریت حمل‌ و نقل بار و مسافر شهرداری سبزوار گفت: با همیاری این سازمان، سال گذشته ۲ دستگاه خودروی ون برای تردد دانش آموزان استثنایی اختصاص یافت.

وی اظهار کرد: سبزوار به عنوان تنها شهرستان بین مناطق ۴۷ گانه آموزش پرورش خراسان رضوی است که سرویس مدارس دانش‌آموزان استثنایی آن به صورت رایگان است و این اقدام برای سال تحصیلی جدید نیز اجرایی خواهد شد.

مدیرآموزش و پرورش سبزوار با بیان اینکه چند ساختمان آموزشی در مرحله بهره برداری قرار دارد؛ بر لزوم شناسایی آموزشگاه‌های غیرمجاز و نظارت بر شهریه مدارس غیرانتفاعی با هدف استقرار عدالت و شفافیت تاکید کرد.