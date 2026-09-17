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دردویستمین شب اجتماعات مردمی، قشرهای مختلف مردم مبعوث در مناطف مختلف کرمان بر بیعت با رهبر معظم انقلاب، تجدید میثاق با شهدا و همبستگی ملی تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکرکرمان، دویست شب حضور مستمر، باشکوه و بی نظیر مردم در صحنه، روایت ایستادگی، وفاداری و عهد ناگسستنی ملتی است که در بزنگاههای تاریخی، پای کار انقلاب و آرمانهای بلند امام خمینی (ره) و قائد شهید امت (رضوان الله تعالی علیه) ایستاده است.
این اجتماعات، با یاد امام راحل (ره)، آقای شهید و شهدای والامقام و در امتداد پیوند تاریخی امت و امام، به میدان تجدید بیعت مردم با رهبر معظم انقلاب آیتالله سید مجتبی خامنهای (مد ظله العالی) و پشتیبانی اجتماعی از مدافعان وطن و نیروهای مسلح تبدیل شده و حضور خانوادهها و نسلهای مختلف در کنار هم، بخشی از زیستجهان جامعه ایرانی را در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور صورتبندی کرده است.