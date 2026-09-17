به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ در فصل ۲۰۲۶/۲۰۲۷، تیم‌های شانگهای شنهوای چین و تامپینس روورز سنگاپور از گروه G این مسابقات به مصاف یکدیگر می‌روند.

بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم داوری ایرانی قضاوت این دیدار را بر عهده خواهد داشت که بر این اساس موعود بنیادی‌فر به عنوان داور، فرهاد مروجی و بهمن عبداللهی به عنوان کمک‌داور و حسن اکرمی به عنوان داور چهارم، این مسابقه را قضاوت خواهند کرد.

این دیدار امروز پنجشنبه ۲۶ شهریور از ساعت ۱۵.۴۵ به میزبانی تیم شانگهای شنهوای چین برگزار خواهد شد.